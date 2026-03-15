Norris bloccato | guasto elettrico prima del GP Cina

Prima del Gran Premio di Cina, Lando Norris è stato fermato da un guasto elettrico che ha coinvolto la sua vettura. La McLaren sta cercando di risolvere il problema nel minor tempo possibile, per permettere al pilota di scendere in pista. Se la riparazione si concluderà in tempo, Norris partirà dalla corsia dei box.

Un guasto elettronico blocca Lando Norris prima del Gran Premio di Cina. La McLaren lavora alacremente per rimettere in pista il campione del mondo, che partirà dalla corsia dei box se la riparazione sarà completata in tempo. La gara si svolgerà domenica 15 marzo 2026 a Shanghai, con Kimi Antonelli sulla griglia di partenza in pole position. Il pilota più giovane della storia ad aver ottenuto questo risultato guida la formazione davanti a George Russell e alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. L’urgenza tecnica nella corsia dei box. Il problema tecnico ha colpito la monoposto di Norris durante le procedure pre-gara, costringendo i meccanici a rimuovere il fondo della vettura per ispezionare l’impianto elettrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Norris bloccato: guasto elettrico prima del GP Cina Articoli correlati Gp Cina: Ferrari sfida Mercedes, la prima sprint sconvolgeShanghai accoglie il secondo appuntamento della stagione 2026 con una griglia in cui la Ferrari cerca conferme dopo il dominio Mercedes a Melbourne. LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Ferrari all’attacco, Kimi Antonelli vuole la sua prima vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1.