A Shanghai, nel secondo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1, la Ferrari si prepara a sfidare Mercedes. La prima sprint race ha portato sorprese e cambiamenti nella classifica, con la Ferrari che cerca di confermare la propria posizione dopo il risultato ottenuto a Melbourne. La gara si svolge su un circuito impegnativo, mentre le squadre si preparano alla sfida principale.

Shanghai accoglie il secondo appuntamento della stagione 2026 con una griglia in cui la Ferrari cerca conferme dopo il dominio Mercedes a Melbourne. La presenza della prima gara sprint dell’anno promette di scompigliare le carte e mettere alla prova le nuove monoposto ibride al 50%. Tutti gli appuntamenti sono visibili su, Now e TV8, offrendo diverse opzioni per seguire l’evento. Il circuito cinese diventerà il banco di prova definitivo per capire se Maranello riesce a colmare il divario con le Frecce d’Argento, mentre George Russell cerca di mantenere lo slancio del trionfo australiano. L’introduzione della sprint aggiunge un livello di complessità tecnica che potrebbe generare sorprese impreviste nello sviluppo delle vetture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gp Cina: Ferrari sfida Mercedes, la prima sprint sconvolge

Articoli correlati

Leggi anche: Orari F1, Gp Cina: la Ferrari a caccia di conferme e la prima sprint dell’anno | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8)

F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari(Adnkronos) – George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1.

Contenuti e approfondimenti su Gp Cina Ferrari sfida Mercedes la prima...

Temi più discussi: Leclerc: 'Mi aspetto una Ferrari più vicina alla Mercedes, in qualifica e in gara'; F1 GP Cina | Ferrari, Leclerc: Mi aspetto di essere più vicino alla Mercedes; F1 2026 Cina, guida al GP di Shanghai: ritorna la Sprint, la Ferrari sfida la Mercedes. Dove vederlo in tv e orari italiani; F1 Shanghai, le conferenze Ferrari. Leclerc: Spero sia il nostro anno, Hamilton: Gap Mercedes colmabile.

F1 2026 Cina, guida al GP di Shanghai: ritorna la Sprint, la Ferrari sfida la Mercedes. Dove vederlo in tv e orari italianiAnteprima e guida completa al secondo GP della stagione 2025 di F1: si corre in Cina, sul circuito di Shanghai. Orari italiani e come vedere la gara in tv ... sport.virgilio.it

Gp Cina 2026, Ferrari: Leclerc fa il misterioso sull'ala Macarena. E sulla Mercedes...La stagione 2026 di Formula 1 è ancora nelle sue primissime battute, ma i rapporti di forza emersi nelle prime uscite hanno già delineato un quadro piuttosto chiaro. La Mercedes appare, almeno ... msn.com

F1 - FP CINA, RUSSELL ED ANTONELLI I PIÙ VELOCI, SEGUONO MCLAREN E FERRARI #MemasGP #F1 #ChineseGP - facebook.com facebook

Gara Sprint in Cina, banco di prova per la nuova Ferrari: le quote x.com