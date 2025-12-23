Al Policlinico il parto naturale vince meno cesarei e più nascite

Al Policlinico di Messina si registra un aumento delle nascite attraverso il parto naturale, con una diminuzione dei cesarei. L’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia si conferma come un punto di riferimento per le donne che scelgono un percorso più naturale. Questo trend riflette un impegno costante per favorire metodi di parto più rispettosi e a misura di madre e bambino.

