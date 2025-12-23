Al Policlinico il parto naturale vince meno cesarei e più nascite
Al Policlinico di Messina si registra un aumento delle nascite attraverso il parto naturale, con una diminuzione dei cesarei. L’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia si conferma come un punto di riferimento per le donne che scelgono un percorso più naturale. Questo trend riflette un impegno costante per favorire metodi di parto più rispettosi e a misura di madre e bambino.
Il numero di nascite presso l'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Messina continua a crescere. Alla data del 20 dicembre 2025, il reparto diretto dal professore Stefano Cianci ha registrato 1.033 bambini nati, con un incremento di venti unità rispetto allo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
