Una scoperta tutta italiana riguarda l’uso dell’eparina durante il travaglio naturale. Per la prima volta, questa sostanza potrebbe essere impiegata come supporto alle donne che affrontano il parto senza interventi medici. La ricerca ha portato a questa novità, che mira a offrire un’alternativa nel percorso del parto spontaneo. La sperimentazione si concentra sull’applicazione dell’eparina in questo contesto specifico.

P er la prima volta, l’eparina potrebbe essere impiegata in un ambito completamente nuovo: la preparazione al travaglio. Il candidato farmaco è la Tafoxiparina, che sta per entrare nella fase III degli studi clinici. A trasformare questa intuizione scientifica in una concreta opportunità terapeutica per le donne è un’azienda modenese, Opocrin Group, leader mondiale nella produzione di eparine, che accelera nella salute femminile. «Abbiamo il potenziale per offrire alle donne un’opzione terapeutica sicura ed efficace da utilizzare a domicilio, riducendo ospedalizzazioni non necessarie. Un progresso decisivo che unisce industria e ricerca per mettere al centro il benessere della donna e del suo bambino», spiega la Presidente, Mara Bianchini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Travaglio naturale? Una scoperta tutta italiana per accompagnare le donne durante il parto

