Nordio | abolirei il potere disciplinare ma l’ha usato 28
Il ministro della Giustizia ha affermato che abolirebbe il potere di iniziativa disciplinare del Guardasigilli. Durante la campagna referendaria, ha spiegato che se avesse questa possibilità, eliminerebbe questa funzione. La sua proposta riguarda la riforma delle attribuzioni del ministero in ambito disciplinare. Attualmente, il potere è stato esercitato 28 volte.
Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha dichiarato durante la campagna referendaria che abolirebbe il potere di iniziativa disciplinare del Guardasigilli. Questa posizione si scontra con i suoi precedenti atti, tra cui l’avvio di procedimenti contro magistrati coinvolti nel caso Uss e altre vicende politiche. L’intervento del ministro sulla questione dell’autonomia giudiziaria avviene mentre si discute di un referendum che potrebbe cambiare gli equilibri istituzionali. La contraddizione emerge chiaramente: chi chiede oggi di eliminare un potere lo ha esercitato in passato per scopi che sembrano politici. Nel 2026, a marzo, la discussione sul ruolo del ministro nella giustizia è tornata preminente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Nordio rinnega i suoi poteri disciplinari: “Li abolirei, il ministro non intervenga”. Ma lui lo fece nel caso Uss (e non solo)“Se fosse per me, abolirei il potere di iniziativa disciplinare del ministro, attribuendola al solo procuratore generale della Cassazione”.
Leggi anche: Nordio contro il Csm: “Sistema para-mafioso”. Opposizioni all’attacco, ma il ministro ha usato le parole degli stessi pm
Tutto quello che riguarda Nordio abolirei il potere disciplinare...
Giustizia, Nordio Abolirei il potere di iniziativa disciplinare del ministroROMA (ITALPRESS) – Fosse per me, abolirei il potere di iniziativa disciplinare del ministro, attribuendola al solo procuratore generale della Cassazione. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Car ... italpress.com
NORDIO: TOGHE DECIDANOParlando delle ingiuste detenzioni, secondo me l'iniziativa del ministero della Giustizia, in questo ambito delicato, deve essere estremamente limitata proprio per evitare il sospetto che vi siano in ... 9colonne.it