Nordio | abolirei il potere disciplinare ma l’ha usato 28

Il ministro della Giustizia ha affermato che abolirebbe il potere di iniziativa disciplinare del Guardasigilli. Durante la campagna referendaria, ha spiegato che se avesse questa possibilità, eliminerebbe questa funzione. La sua proposta riguarda la riforma delle attribuzioni del ministero in ambito disciplinare. Attualmente, il potere è stato esercitato 28 volte.