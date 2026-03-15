Nordio rinnega i suoi poteri disciplinari | Li abolirei il ministro non intervenga Ma lui lo fece nel caso Uss e non solo

Il ministro della Giustizia ha dichiarato di voler abolire il potere di iniziativa disciplinare attribuito al ministro stesso, sostenendo che questa funzione dovrebbe spettare esclusivamente al procuratore generale della Cassazione. Tuttavia, in passato, il ministro ha comunque esercitato interventi disciplinari, incluso nel caso Uss, sollevando domande sulla coerenza delle sue posizioni e sulle azioni intraprese finora.

“Se fosse per me, abolirei il potere di iniziativa disciplinare del ministro, attribuendola al solo procuratore generale della Cassazione”. All’ultima curva della campagna referendaria, in un’intervista al Sole 24 ore, Carlo Nordio spariglia le carte per replicare a uno degli argomenti più efficaci usati contro di lui dal fronte del No: lo scarso utilizzo dei suoi poteri disciplinari. Per legge, infatti, il ministro della Giustizia può mettere sotto accusa i magistrati ritenuti responsabili di illeciti professionali, un potere che il Guardasigilli esercita in parallelo alla Procura generale della Cassazione. Non solo: il ministro può opporsi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nordio rinnega i suoi poteri disciplinari: “Li abolirei, il ministro non intervenga”. Ma lui lo fece nel caso Uss (e non solo) Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, Pro Vita: "I bambini tornino subito a casa, intervenga il ministro Nordio" Leggi anche: Referendum, Boccia (Pd): Meloni intervenga, Nordio non può restare ministro Approfondimenti e contenuti su Nordio rinnega Referendum, opposizioni: Bartolozzi si deve dimettere, Nordio subito in AulaIo faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì, ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. E' polemica per le parole sul referendum ... adnkronos.com Referendum giustizia, Nordio rilancia: «Grazie alla mia riforma i cittadini più garantiti»Ha ricordato la formazione professionale del padre, che era un avvocato cresciuto anche sulle arringhe del giurista napoletano Alfredo De Marsico. Eccolo il ministro della giustizia Carlo ... ilmattino.it