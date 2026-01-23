Il discorso di Giancarlo Giammetti al funerale di Valentino esprime il ricordo di un’amicizia profonda e condivisa. Bruce Hoeksema sottolinea l’unicità del rapporto tra loro, fatto di momenti intimi e affetto autentico. Entrambi evidenziano il valore della bellezza, tema caro a Valentino, e l’importanza di conservare nel cuore i legami che ci accompagnano nel tempo.

“Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato quello di cui abbiamo parlato molto oggi, la bellezza. Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire, ci ha seguito durante tutta la nostra vita, ci ha accompagnato, abbiamo sognato le stesse cose. Ne abbiamo realizzate alcune, anche molte. Il nostro cammino continuerà per sempre, sarai sempre vicino a me nel cammino che continuerò per non farti dimenticare attraverso me, la nostra fondazione per ricordare chi sei e sei stato”. Lo ha detto Giancarlo Giammetti nel suo discorso durante i funerali di Valentino. “Volevo ringraziare tutti i nostri amici che sono volati fin qui per stare con Valentino – ha detto all’inizio in inglese – e anche per aver dovuto affrontare questa messa molto lunga, ma questa è la nostra religione e Valentino la amava”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sarai per sempre vicino a me”: il discorso di Giancarlo Giammetti al funerale di Valentino. E Bruce Hoeksema: “In molti ti hanno amato, ma ciò che condividevamo era solo nostro”

