Viva il Real Madrid l’ultimo club rimasto che non si fa mettere i piedi in testa dagli allenatori | contano i giocatori e il presidente
Il Real Madrid si distingue nel panorama calcistico come l’ultima squadra in cui la gestione e le decisioni si basano sui giocatori e sul presidente. In un mondo spesso dominato da cambiamenti e strategie imprevedibili, il club mantiene un equilibrio che privilegia l’autonomia delle scelte e la stabilità. Una filosofia che, pur senza enfasi, sottolinea l’importanza di un’organizzazione solida e rispettata nel contesto del calcio internazionale.
Viva il Real Madrid ultima isola felice del calcio mondiale. L’ultimo club che stabilisce e fa rispettare l’unica gerarchia possibile nel mondo del football: contano i calciatori e ovviamente il presidente che sgancia la grana. Gli allenatori sono dipendenti, al servizio del club e della squadra. Non sono demiurghi, rabdomanti, alchimisti, che vivono in un universo superiore e ogni tanto si sporcano le mani a parlare con noi comuni mortali. Non qui, non a Valdebebas. Dove con uno schiocco delle dita, possono avere i calciatori che desiderano. La gerarchia e la storia del club Florentino Perez le ha sbattute forte in faccia a Xabi Alonso che era arrivato al Madrid come se fosse andato ad allenare il Brighton o il Leverkusen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Del Piero a Sky: «La Juve ha bisogno di giocatori e di persone nel club che abbiano il fuoco dentro. Bisogna un po’ liberare le spalle a Yildiz, sulla partita contro il Real Madrid…»
Leggi anche: Slot afferma che il Real Madrid “tira fuori il meglio” dai suoi giocatori del Liverpool dopo la vittoria della Champions League
Viva il Real Madrid l'ultimo club rimasto che non si fa mettere i piedi in testa dagli allenatori: contano i giocatori e il presidente Xabi Alonso è uno dei tanti esponenti «del mio calcio». È tornato a Valdebebas come se fosse il Brighton o il Leverkusen. Al Madrid l' facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.