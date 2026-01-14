Viva il Real Madrid l’ultimo club rimasto che non si fa mettere i piedi in testa dagli allenatori | contano i giocatori e il presidente

Il Real Madrid si distingue nel panorama calcistico come l’ultima squadra in cui la gestione e le decisioni si basano sui giocatori e sul presidente. In un mondo spesso dominato da cambiamenti e strategie imprevedibili, il club mantiene un equilibrio che privilegia l’autonomia delle scelte e la stabilità. Una filosofia che, pur senza enfasi, sottolinea l’importanza di un’organizzazione solida e rispettata nel contesto del calcio internazionale.

Viva il Real Madrid ultima isola felice del calcio mondiale. L’ultimo club che stabilisce e fa rispettare l’unica gerarchia possibile nel mondo del football: contano i calciatori e ovviamente il presidente che sgancia la grana. Gli allenatori sono dipendenti, al servizio del club e della squadra. Non sono demiurghi, rabdomanti, alchimisti, che vivono in un universo superiore e ogni tanto si sporcano le mani a parlare con noi comuni mortali. Non qui, non a Valdebebas. Dove con uno schiocco delle dita, possono avere i calciatori che desiderano. La gerarchia e la storia del club Florentino Perez le ha sbattute forte in faccia a Xabi Alonso che era arrivato al Madrid come se fosse andato ad allenare il Brighton o il Leverkusen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

