Non ci aspettavamo di vedere Sinner in finale contro Medvedev a Indian Wells

Sinner ha raggiunto la finale a Indian Wells affrontando Medvedev. La partita si è svolta recentemente nel torneo californiano, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis. Entrambi i giocatori si sono sfidati sul campo, portando a una sfida che ha sorpreso molti spettatori. La finale rappresenta un momento importante per il circuito e per le carriere dei due atleti coinvolti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L'ultimo incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev risale alle Nitto ATP Finals 2024, dove Jannik vinse per la terza volta consecutiva davanti al pubblico di casa. Ma rieccoli uno di fronte all'altro nella finalissima di Indian Wells, primo Masters 1000 di stagione: Sinner arriva da una vittoria facile contro Alexander Zverev; Medvedev ha invece inflitto la prima sconfitta nel 2026 a Carlos Alcaraz, cosa che gli permette di tornare in top 10. Parliamo di due atleti in gran forma, insomma. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Non ci aspettavamo di vedere Sinner in finale contro Medvedev a Indian Wells Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik è in finale contro Alcaraz o Medvedev 6-2, 6-4Le parole di Jannik dopo la vittoria con Zverev: «Prima volta in finale qui, è molto importante. Leggi anche: Indian Wells, Jannik Sinner è in finale. Oggi la sfida contro Medvedev Sinner dominante a Indian Wells. Fonseca meglio di Tien Aggiornamenti e notizie su Indian Wells Temi più discussi: WTA Indian Wells 2026, semifinali: analisi e precedenti di Sabalenka-Noskova e Rybakina-Svitolina; Quesada: 'Il Galles ha meritato, noi bravi a non mollare'; WTA Indian Wells 2026, quarti: preview Sabalenka-Mboko; LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il redivivo russo confida nel colpaccio. Indian Wells, Alcaraz vola agli ottavi e... sbotta: Contro di me giocano tutti come Federer(Adnkronos) - Carlos Alcaraz batte Arthur Rinderknech a Indian Wells e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 in California. Poi, dopo il match vinto in rimonta, commenta così la grande prestazio ... msn.com ATP Indian Wells, Zverev: Sinner e Alcaraz non vincono di più perché hanno più tattiche, ma …Il nuovo stile di gioco aggressivo? Avrò delle sconfitte, ma è il prezzo che sono disposto a pagare, ha ammesso Zverev da Indian Wells ... ubitennis.com INDIAN WELLS MASTER 1000 Jannik SINNER supera per la settima volta il tedesco Alexander ZVEREV e raggiunge per la seconda volta la FINALE di questo Torneo Senza aver perso un solo SET Ad attenderlo il Russo REDIVIVO Danil MEDVEDEV che do facebook Indian Wells, Medvedev batte Alcaraz a sorpresa in due set: sfiderà Sinner in finale x.com