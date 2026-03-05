Nomine&Poltrone Simone Lucchetti confermato segretario della Uilm Terni

Durante il 20esimo congresso della Uilm di Terni, Simone Lucchetti è stato confermato segretario generale dell'organizzazione. La riunione si è svolta alla presenza del segretario nazionale della Uilm e del segretario generale della Uil Umbria. La nomina di Lucchetti è avvenuta ufficialmente nel corso dell’evento, che ha coinvolto i rappresentanti locali e nazionali dell’ente.

L'elezione nel corso del 20esimo congresso del sindacato dei metalmeccanici: "La nostra siderurgia tra guerra e costi energetici" Simone Lucchetti è stato confermato segretario generale della Uilm di Terni. L'elezione è avvenuta nel corso del 20esimo congresso della Uilm di Terni, riunito alla presenza del segretario nazionale Uilm Guglielmo Gambardella e del segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari. "La Uilm consolida la presenza nei grandi agglomerati industriali, cresce nelle pmi e vede nel settore artigiano un sempre più pressante bisogno di determinazione e consapevolezza, con l'obiettivo di portare più democrazia e tutele", ha detto Lucchetti ricordando la grande sinergia tra la confederazione, la categoria e le strutture nazionali.