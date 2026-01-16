Nomine & Poltrone due nuovi incarichi all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni | chi sono
L’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha annunciato due nuovi incarichi, assegnati dal direttore generale Andrea Casciari. Questi ruoli riguardano aree strategiche dell’attività clinica e dipartimentale, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e l’organizzazione dell’ospedale. La nomina di nuove figure di leadership mira a garantire continuità e miglioramento dei servizi sanitari offerti alla comunità.
Due nuovi incarichi all’interno dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Il direttore generale Andrea Casciari ha infatti conferito nuovi ruoli di direzione che interessano aree strategiche dell’attività clinica e dipartimentale.Il professor Claudio Ucciferri ha ricevuto l’incarico di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni ospedale Santa Maria, nuovi incarichi di direzione di strutture complesse per Massimiliano Allegritti e Massimo Principi
Leggi anche: Nomine & Poltrone, ecco il nuovo consiglio di amministrazione di Generazione T
Nomine in Regione: poltrone in percentuale per sedare le liti a destra - Quelle che i partiti hanno totalizzato alle ultime regionali rispetto al resto del centrodestra. torino.repubblica.it
Nomine pubbliche, quelle poltrone congelate - A scapito di Salvini Tolte Eur Spa e Cinecittà, dove Angela Maria Cossellu ha ... milanofinanza.it
Nomine, parte il valzer delle poltrone nelle authority: ecco chi decide - Prima dell’estate partirà una tornata di nomi in tutti gli organismi indipendenti che sovrintendono ai mercati. milanofinanza.it
NOMINE & POLTRONE Raffaele Donno è il nuovo presidente di Archeotuscia - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.