Nomine & Poltrone due nuovi incarichi all’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni | chi sono

L’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha annunciato due nuovi incarichi, assegnati dal direttore generale Andrea Casciari. Questi ruoli riguardano aree strategiche dell’attività clinica e dipartimentale, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza e l’organizzazione dell’ospedale. La nomina di nuove figure di leadership mira a garantire continuità e miglioramento dei servizi sanitari offerti alla comunità.

