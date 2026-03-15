No al voto | Bonito denuncia il vuoto delle province dopo

Il consigliere comunale e segretario provinciale della Federazione irpina del Partito della Rifondazione Comunista ha deciso di non partecipare al voto nelle elezioni provinciali di oggi, 15 marzo 2026. La sua scelta si basa sulla protesta contro ciò che definisce il vuoto delle istituzioni provinciali. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive.

Arturo Bonito, segretario provinciale e consigliere comunale della Federazione irpina del Partito della Rifondazione Comunista, ha scelto di non votare nelle elezioni provinciali di oggi, 15 marzo 2026. Questa astensione rappresenta una presa di posizione politica contro un modello elettorale considerato svuotato di senso reale per le comunità locali. La decisione nasce da un’analisi critica delle riforme amministrative che hanno indebolito le competenze degli enti intermedi. Il punto focale è la Legge Delrio, identificata come causa principale della perdita di risorse e poteri reali a favore di dinamiche di potere partigiano. L’impatto diretto si vede nello stato delle strade provinciali e nella carenza di fondi per le scuole superiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - No al voto: Bonito denuncia il vuoto delle province dopo Articoli correlati Leggi anche: FC 26 Nuova Evoluzione: Compleanno bonito (Birthday bonito) Il ritorno delle Province, Fedriga: "Di nuovo normalità istituzionale dopo 10 anni"“Con il via libera definitivo dell'Aula del Senato alla riforma dello Statuto speciale, si è concluso il quarto e ultimo passaggio parlamentare di un...