Il ritorno delle Province Fedriga | Di nuovo normalità istituzionale dopo 10 anni

Con l'approvazione definitiva della riforma dello Statuto speciale da parte del Senato, le Province tornano a svolgere il loro ruolo istituzionale dopo dieci anni. Fedriga commenta il ritorno alla normalità amministrativa, segnando un passo importante per l'autonomia e il funzionamento delle amministrazioni locali. La riforma rappresenta un risultato significativo per l'organizzazione territoriale regionale, contribuendo a una maggiore stabilità e chiarezza nel sistema istituzionale.

“Con il via libera definitivo dell'Aula del Senato alla riforma dello Statuto speciale, si è concluso il quarto e ultimo passaggio parlamentare di un percorso fortemente voluto dall'Amministrazione regionale. Il Friuli Venezia Giulia raggiunge così il traguardo della 'normalità istituzionale'.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il ritorno delle province è ufficiale: Fedriga "vicini ai cittadini", Serracchiani "servono solo ai politici"

