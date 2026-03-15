No al referendum | difendi l’articolo 11 contro la guerra

Il 22 e il 23 marzo si svolgerà un referendum che riguarda la modifica di sette articoli della Costituzione, con l’obiettivo di separare le carriere giudiziarie. La consultazione coinvolge gli elettori italiani che dovranno esprimersi sulla proposta di cambiamento. La questione centrale è il ruolo dei giudici e il loro modo di operare all’interno del sistema giudiziario.

Il 22 e il 23 marzo si voterà sul referendum che propone la separazione delle carriere giudiziarie, una modifica che tocca sette articoli della Costituzione. Mentre il governo spinge per un “Sì” per ristabilire il primato della politica, una parte dell’opinione pubblica sta valutando il voto negativo come strumento di difesa dell’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra. La questione non riguarda solo l’organizzazione dei tribunali, ma tocca il cuore del vivere pacifico e le garanzie costituzionali contro gli scenari bellici internazionali. La situazione internazionale è descritta come sempre più incontrollata, con effetti devastanti su piano sociale, economico e ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - No al referendum: difendi l’articolo 11 contro la guerra Articoli correlati “L’Italia ripudia la guerra”, dice l’articolo 11. Il No al referendum sulla giustizia serve a difenderloL’articolo 11 della nostra Costituzione inizia cosi: “L’Italia ripudia la guerra”. Il Consiglio supremo richiama l'articolo 11: l'Italia non partecipa alla guerra«Per l’insieme di queste ragioni l'Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra , come ha ribadito il Presidente del Consiglio in... Tutti gli aggiornamenti su No al referendum difendi l'articolo 11... Temi più discussi: Referendum, nuovo scontro a distanza Gratteri-Nordio; Chi difende i più deboli? Una giustizia autonoma e indipendente; Le ragioni del sì e quelle del no - Appunti; Referendum giustizia, Gratteri contro Il Foglio. Costante: Le minacce violano l'articolo 21 - FNSI. Referendum Giustizia, il Circolo Mario Mieli invita a votare NO: Per la nostra comunità la Costituzione è casa, uno scudoLa difesa dei diritti LGBTQIA+ passa anche dalla difesa delle regole democratiche che li rendono esigibili. Difendere la Costituzione oggi significa difendere le nostre conquiste, i nostri diritti e ... gay.it I rappresentanti per il NO al referendum: Dobbiamo difendere la Costituzione, la vogliono demolireI rappresentanti dei partiti di opposizione in consiglio comunale ad Ascoli (Pd, Ascolto & partecipazione e Ascoli Bene comune) insieme al Movimento 5 ... picenonews24.it No a guerra, referendum e governo Sfilano in 10.000 ma nessun incidente @corriereroma x.com LabTv. . Se votassi per... Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Enzo Colarusso intervista l'Avvocato Gino De Pietro. Perch votare NO facebook