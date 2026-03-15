L’Italia ripudia la guerra dice l’articolo 11 Il No al referendum sulla giustizia serve a difenderlo

L’articolo 11 della Costituzione afferma che l’Italia ripudia la guerra, ma questo principio raramente viene menzionato nel dibattito sul referendum sulla giustizia. Il voto popolare, che si svolgerà a breve, riguarda modifiche alle leggi in materia giudiziaria e non fa riferimento diretto al testo costituzionale. La questione è al centro di un acceso confronto pubblico tra chi sostiene il sì e chi il no.

L’articolo 11 della nostra Costituzione inizia cosi: “L’Italia ripudia la guerra”. Di questa norma in tema di referendum sulla Giustizia non si parla mai. L’attenzione del dibattito sulla separazione delle carriere è tutta concentrata sugli altri 7 articoli che vengono cambiati. Ma dell’art. 11 non se ne parla perché, in effetti, non c’entra nulla. O no? Andiamo con ordine. – secondo il governo, il Paese versa in una situazione di grave emergenza soprattutto in tema di pubblica sicurezza; – a suon di decreti Sicurezza, si offre tutela agli operatori delle forze dell’ordine che si trovano coinvolti in fatti di cronaca che vengono puntualmente strumentalizzati dal ministro di turno per la propria propaganda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia ripudia la guerra”, dice l’articolo 11. Il No al referendum sulla giustizia serve a difenderlo Articoli correlati “L’Italia ripudia la guerra”. La lezione di Alessandro Barbero: perché è nato l’articolo 11 della CostituzioneAl palasport di Torino, il professor Alessandro Barbero racconta il senso dell’articolo 11 della Costituzione Italiana nel corso dell’incontro con il... Perché l’Italia non firma il Board of Peace per Gaza: cosa dice l’articolo 11 della CostituzioneRoma, 22 gennaio 2026 – A confermare i dubbi giuridici sollevati negli ultimi giorni ci ha pensato direttamente la presidente del Consiglio Giorgia... Votare sì o no al referendum sulla giustizia | VIVAVOCE Altri aggiornamenti su Italia ripudia Temi più discussi: L’Italia ripudia la guerra, dice l'articolo 11. Il No al referendum sulla giustizia serve a difenderlo; Banco BPM: Liber@Voce Volantone Marzo 2026; Qual è la posizione dell’Italia nella guerra in Iran: cosa dice l’articolo 11 della Costituzione; Governo italiano rispetti la Costituzione e promuova cessate il fuoco immediato - Pressenza. L’Italia ripudia la guerra, dice l’articolo 11. Il No al referendum sulla giustizia serve a difenderloL’attenzione è concentrata sui 7 articoli della Costituzione che vengono cambiati. Ma dell’art. 11 non se ne parla perché, in effetti, non c’entra nulla. O no? ilfattoquotidiano.it Presidio per la Pace sabato a L'AquilaL'AQUILA - L’Italia ripudia la guerra. No al riarmo, no all'imperialismo, per il diritto internazionale. Il mondo sta precipitando, in maniera fino a qualche anno fa impensabile, nell'apogeo del disor ... ekuonews.it L’Italia ripudia la guerra facebook L’Italia ripudia la guerra, sin da quando non esisteva #radici x.com