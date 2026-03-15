Nizza 2026 | 3 salite decisive per l’ultima tappa

A Nizza si avvicina l’ultima tappa della Parigi-Nizza 2026, con i ciclisti pronti a sfidare un percorso di 129 chilometri che si svolge tutto nel territorio della città. Tre salite saranno decisive in questa fase finale della corsa, che si concluderà con partenza e arrivo nel centro di Nizza. L’atmosfera tra i partecipanti è tesa e concentrata per l’evento che si sta per concludere.

L’atmosfera a Nizza è carica di tensione e aspettative mentre si prepara l’ultima prova della Parigi-Nizza 2026, un evento che vedrà i corridori affrontare 129 chilometri di percorso circolare con partenza e arrivo nella città ligure. Sebbene la classifica generale sia sostanzialmente decisa a favore di Jonas Vingegaard del Team Visma I Lease a Bike, il tracciato odierno promette sfide impreviste grazie alla presenza di tre salite di prima categoria che potrebbero ribaltare le posizioni sul traguardo. La gara prenderà il via alle 13:30 di questa domenica 15 marzo 2026, offrendo uno scenario in cui il vincitore finale della corsa transalpina ha già assicurato il titolo, ma dove la lotta per gli onori individuali della tappa rimarrà aperta fino all’ultimo metro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nizza 2026: 3 salite decisive per l’ultima tappa Articoli correlati Parigi-Nizza: 4 salite decisive per il traguardoLa sesta tappa della Parigi-Nizza 2026 si prepara a trasformare il paesaggio provenzale in un palcoscenico di sfide altimetriche, con il traguardo... LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione non banaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell‘ultima tappa valida per la Parigi-Nizza... Una raccolta di contenuti su Nizza 2026 3 salite decisive per... Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappa; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Parigi-Nizza 2026, cambia il percorso della settima tappa a causa del maltempo: tagliata la salita finale, si arriva a Isola; Parigi-Nizza, Vingegaard fa il bis. Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappaDomenica 8 marzo si alzerà il sipario sulla Parigi-Nizza 2026, corsa che rappresenta uno dei primi importanti snodi stagionali utili per la preparazione ... oasport.it PARIGI-NIZZA. TRE SALITE BEL FINALE PROMETTONO DI REGALARE SPETTACOLOCon la quinta tappa della Parigi-Nizza, da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux, il gruppo si troverà ad affrontare la frazione più lunga, con 206,3 km e 2735 metri di dislivello e una pendenza ... tuttobiciweb.it La 4ª tappa più breve della Parigi-Nizza si è conclusa con la vittoria del francese Dorian Godon Dopo le modifiche al percorso della vigilia, le condizioni della mattina hanno costretto l’organizzazione ad accorciare la tappa a soli 47 km, quelli conclusivi facebook Parigi-Nizza: la 7a tappa è stata accorciata di 18 km per neve; niente arrivo a 1600 m ad Auron, con il traguardo che è abbassato a Isola x.com