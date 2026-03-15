Oggi si svolge l’ultima tappa della Parigi-Nizza 2026, una frazione che promette di essere decisiva e non facile. La corsa si conclude con questa frazione, che si svolge su un percorso impegnativo e lungo, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti. La diretta inizia questa mattina, per seguire passo passo le fasi finali di una delle tappe più attese della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell ‘ultima tappa valida per la Parigi-Nizza 2026. La celeberrima corsa transalpina si concluderà quest’oggi con l’ottava frazione che, nella fattispecie, prevede un percorso di 129 km con partenza ed arrivo proprio da Nizza. I giochi per la classifica generale sono fatti. Jonas Vingegaard (Team Visma I Lease a Bike) ha fondamentalmente già vinto, vantando un vantaggio di 3’22’’ su Danuel Felipe Martinez (Red Bull – BORA – hansgrohe), secondo davanti a Georg Steinhauser (EF education – EasyPost), terzo a 5’50’’. Non sarà però una passeggiata per i corridori, alle prese con un tracciato ostico contrassegnato da tre GPM di prima categoria, stiamo parlando di Col de la Porte (7 km – 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione non banale

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