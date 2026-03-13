Parigi-Nizza | 4 salite decisive per il traguardo
La sesta tappa della Parigi-Nizza 2026 si svolge nel paesaggio provenzale, con quattro salite che si rivelano decisive per il risultato finale. Il percorso prevede un traguardo volante sulla cima di Saint-Martin-de-Castillon. I ciclisti affrontano un tratto ricco di asperità, mentre la corsa si avvicina alle fasi conclusive. La tappa si conclude con un arrivo in salita, allestito nell’area di Nizza.
La sesta tappa della Parigi-Nizza 2026 si prepara a trasformare il paesaggio provenzale in un palcoscenico di sfide altimetriche, con il traguardo volante posto sulla cima di Saint-Martin-de-Castillon. Il percorso da Barbentane ad Apt, lungo 179,3 chilometri, presenta quattro salite classificate come GPM che potrebbero decidere la corsa prima ancora dell’arrivo finale. Jonas Vingegaard, capitano del Team Visma-Lease a bike e leader della classifica generale, domina la scena dopo aver vinto le ultime due frazioni infliggendo distacchi significativi ai rivali. Tuttavia, la natura della giornata suggerisce una possibile apertura alle fughe, offrendo ai corridori scalatori l’opportunità di giocarsi le proprie carte in uno sprint ristretto o di sfruttare le asperità del terreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
