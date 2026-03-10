Nicole Kidman interpreta Kay Scarpetta in una nuova serie di Amazon, tratta dai romanzi di Patricia Cornwell. La produzione vede l'attrice nei panni della famosa anatomopatologa, portando sullo schermo un personaggio già noto ai lettori. La serie si basa sulle vicende narrate nei libri e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. La protagonista sarà affiancata da un cast di attori ancora da annunciare.

Quando, nel 1994, Postmortem è comparso sugli scaffali delle librerie, Kay Scarpetta era nessuno: un prodotto di fantasia, rimasto recluso a lungo nella mente della sua scrittrice. Il tempo le ha dato sostanza, una forma che i tanti romanzi successivi avrebbero reso familiare. Bionda, le proporzioni generose e femminili, ha gli occhi azzurri e il più classico senso estetico. Ama il bello Kay Scarpetta, quando il bello non fa rumore. Non porta gioielli, grandi firme. Ha una passione genuina per le cose semplici, quelle classiche. Ed è così, con i suoi abiti eleganti, scelti perché possano enfatizzare curve che non rinnega, che ha camminato fra le pagine dei suoi libri, per anni arrivati a trenta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nicole Kidman è Kay Scarpetta nella nuova serie tratta da Patricia Cornwell

