Su Prime sono disponibili otto episodi di Scarpetta, un thriller tratto dai romanzi di Patricia Cornwell, con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis nel cast. La serie segue le indagini di Kay Scarpetta, un personaggio noto nel mondo della narrativa da oltre 30 anni. La produzione rappresenta un adattamento recente della celebre figura letteraria, arrivato sul piccolo schermo dopo oltre tre decenni dalla creazione del personaggio.

Trentasei anni. Tanto ci ha messo Patricia Cornwell per vedere il suo personaggio più celebre, Kay Scarpetta, finalmente su uno schermo. La scrittrice americana è una donna difficile da inquadrare: autrice, pilota di elicottero, subacquea, appassionata di Bigfoot e Ufo, instancabile narratrice di delitti da risolvere con pure metodo scientifico. E Kay Scarpetta, medico legale della Virginia, protagonista di una saga di 29 romanzi che hanno venduto oltre cento milioni di copie nel mondo, le assomiglia più di quanto si pensi. Scarpetta è una serie tv in 8 episodi che sono già tutti disponibili su Prime Video. Dove, verosimilmente l’anno prossimo, vedremo anche la seconda stagione che è già stata commissionata e sta per iniziare a essere girata. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis in Scarpetta: trama, cast e recensione del thriller in 8 episodi su Prime, tratto dai romanzi di Patricia Cornwell

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