Antonella Lattanzi ad Alessano e Lecce per presentare il romanzo Chiara

Antonella Lattanzi arriva questa settimana ad Alessano e Lecce per presentare il suo nuovo romanzo, “Chiara”. L’autrice ha portato sul palco una storia intensa e reale, che parla di momenti difficili e di come, anche nel buio più profondo, si possa trovare la forza di andare avanti. La serata ha attirato molti lettori, curiosi di scoprire i segreti dietro le pagine di questo libro.

LECCEALESSANO - Una storia potente, profondamente vera, che racconta di ogni volta che, nel mezzo del buio, qualcuno ha trovato il modo di tenerci vivi. Sabato 31 gennaio alle 19 alla Libreria Idrusa di Alessano e domenica 1 febbraio alle 11 alla Biblioteca Ognibene di Lecce, la scrittrice.

