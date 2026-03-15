A New York, è stato istituito un ufficio dedicato agli Affari LGBT+ all’interno del nuovo programma inclusivo promosso dall’amministrazione. La decisione fa parte delle iniziative avviate dal sindaco Zohran Mamdani, in carica dal 1° gennaio 2026, per rafforzare le politiche di tutela e supporto alle comunità LGBTQ+. La creazione dell’ufficio rappresenta un passo concreto nel percorso di inclusione promosso dall’amministrazione.

Per chi si stesse chiedendo come sta procedendo l’operato di Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York in carica dal 1° gennaio 2026, potremmo rispondere positivamente. Non ha solo iniziato con il piede giusto, ma sta mantenendo parola su ciò che ha affermato nei mesi precedenti. È giunta la notizia della firma di un ordine esecutivo che istituisce il primo Mayor’s Office of LGBT+ Affairs. Il primo, per inciso, nella storia della città. Il primo Mayor’s Office of LGBT+ Affairs sarà guidato da Taylor Brown, avvocata specializzata in diritti civili. Uno dei punti cardine della sua carriera è proprio la tutela delle persone transgender. Nello specifico sulle questioni «equità sanitaria, diritti dei detenuti, istruzione e lavoro». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - New York, continua il programma inclusivo di Mamdani: istituito l’ufficio per gli Affari LGBT+

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