Trump fa rimuovere la bandiera lgbt dallo Stonewall Park | il sindaco Mamdani fuorioso

Trump ha fatto rimuovere la bandiera lgbt dal parco di Stonewall. Il sindaco Mamdani si è infuriato e ha attaccato la decisione, definendola un atto che colpisce simboli importanti per la comunità. La vicenda ha scatenato reazioni contrastanti tra chi sostiene il gesto e chi lo condanna.

Lo scopo di Trump è quello di togliere il simbolo del Pride dal luogo proprio perché viene considerato il fulcro della comunità gender, posto di nascita del movimento per i diritti della comunità Lgbt negli Usa. L’amministrazione Trump si è appellata ad una direttiva, firmata a gennaio dalla direttrice interna del servizio dei National Park Jessica Parks: da ora è vietato issare bandiere tranne quelle Usa, dei militari o delle nazioni tribali. Impedendo così che ci siano riferimenti alla comunità lgbtq+. Zoharn Mamdani, sindaco di New York, ha commentato la decisione di Donald Trump con parole dure, ritenendo tutto ciò oltraggioso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’amministrazione Trump ha fatto rimuovere la bandiera arcobaleno dal monumento di Stonewall a New York.

