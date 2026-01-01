Giuramento sul Corano in una stazione abbandonata | il sindaco di New York Mamdani terremota gli Usa | video

Il giuramento di Zohran Mamdani come sindaco di New York ha suscitato attenzione, poiché ha optato per il Corano invece della tradizionale Bibbia. L’evento si è svolto in una stazione abbandonata durante la notte di Capodanno, attirando l’interesse mediatico e politico. Questa scelta rappresenta un gesto simbolico di inclusione e rispetto per le diverse fedi presenti nella città.

Zohran Mamdani ha giurato da sindaco di New York nella notte di capodanno e anziché utilizzare la Bibbia, ha scelto il Corano. Oltre ad essere il primo sindaco islamico della Grande mela, è anche il primo ad aver deciso di rompere con la tradizione americana. Il primo cittadino, che è anche il secondo più giovane della storia, è il 112esimo sindaco della città, ma non ha nulla a che vedere con i suoi predecessori. Lo dimostra il fatto che, anziché partecipare alla cerimonia di insediamento all’interno del municipio newyorkese, abbia scelto di farne una “semi-laica” all’interno di una stazione metropolitana abbandonata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giuramento sul Corano, in una stazione abbandonata: il sindaco di New York Mamdani terremota gli Usa: (video) Leggi anche: New York ha un nuovo sindaco: Zohran Mamdani giura sul Corano in una stazione del metro Leggi anche: Mamdani presta giuramento come sindaco di New York sul Corano del nonno e su quello di Schomburg La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Zohran Mamdani diventerà il primo sindaco di New York a prestare giuramento sul Corano. New York: Mamdani ha giurato come sindaco - Zohran Mamdani ha prestato giuramento come sindaco di New York poco dopo mezzanotte, durante una cerimonia privata tenutasi in una stazione della metropolitana abbandonata in stile Beaux- osservatoriosullalegalita.org Video completo: Mamdani presta giuramento come sindaco di New York allo scoccare della mezzanotte... Poco dopo la mezzanotte di New York, Zohran Mandami, musulmano e socialista, ha prestato giuramento su una copia del Corano in una storica stazione della metropolitana ed è entrato in carica come come sindaco di New York. x.com Il giuramento nella stazione abbandonata di City Hall. Il democratico Zohran Mamdani, è ufficialmente sindaco di New York. Ha prestato giuramento davanti a Letitia James, procuratrice democratica dello Stato di New York e nemica personale del presidente - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.