Colpo di coda invernale tante piogge e neve fresca fino ad 1 metro | ecco dove

Un'intensa perturbazione sta portando un improvviso ritorno del freddo sull'Italia, con precipitazioni abbondanti e neve fresca che raggiunge anche un metro di altezza in alcune aree. Dopo settimane di piogge persistenti e un primo assaggio di primavera con temperature fino a 22°C, il maltempo si intensifica, interessando diverse regioni del paese. Le previsioni indicano che questa fase durerà alcuni giorni.

(Adnkronos) – Dopo sette settimane di piogge torrenziali e un’illusoria primavera anticipata con punte di 22°C, l'Italia si prepara a un improvviso colpo di coda invernale. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, lancia l'allerta per il fine settimana: "Un profondo vortice nord-atlantico, colmo di aria fredda, impatterà con forza sul Nord-Ovest. Ci aspettano 30 ore di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Maltempo senza tregua, piogge e neve abbondante: ecco dove, le previsioni(Adnkronos) – Lo scenario meteo non ha intenzione di cambiare registro, e anche la settimana dal 9 al 15 febbraio risulterà bagnata e fortemente...

“Forti piogge e neve in arrivo”. Maltempo Italia, nuova spaventosa allerta: ecco doveUna nuova fase di maltempo sta interessando l’Italia, con piogge diffuse, rischio di nuovi disagi idrogeologici e il ritorno della neve al Nord.

Tutto quello che riguarda Colpo di coda invernale tante piogge e...

Temi più discussi: Colpo di coda dell'Inverno con un ciclone freddo, la Primavera dovrà aspettare; Stop al caldo anomalo, torna l'inverno: meteo inverte la rotta, ecco dove e quando; Meteo, ultimo Colpo di coda invernale: tanta pioggia e 1 metro di Neve fresca sulle Alpi. Il punto di Tedici; ILMETEO.IT * ULTIMO COLPO DI CODA INVERNALE: TANTA PIOGGIA E 1 METRO DI NEVE FRESCA SULLE ALPI.

Colpo di coda invernale, tante piogge e neve fresca fino ad 1 metro: ecco doveUn profondo vortice nord-atlantico carico di aria fredda colpirà Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Liguria. Sono attese 30 ore di maltempo intenso, con piogge cumulate tra 100 e 150 mm, rischio ... adnkronos.com

Meteo, ultimo Colpo di coda invernale: tanta pioggia e 1 metro di Neve fresca sulle Alpi. Il punto di TediciIl 2026 si sta confermando un anno meteorologicamente imbizzarrito. Secondo l'oroscopo cinese questo è l'anno del Cavallo di Fuoco, e mai metafora fu più azzeccata per descrivere il clima in Italia: ... ilmeteo.it

Pareggia il Parma con il gran colpo di testa di Pellegrino - facebook.com facebook

Pellegrino con la specialità della casa, il colpo di testa, pareggia già i conti! #TorinoParma 1-1 x.com