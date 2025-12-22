Natale imbiancato come non mai | ecco dove la neve potrebbe superare 150 cm

(Adnkronos) – Gli amanti del bianco Natale saranno accontentati. Almeno in alcune zone d'Italia, dove una perturbazione porta neve e maltempo invernale a causa di un vortice alimentato da correnti più fredde orientali. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il tempo durante le feste mostrerà una spiccata dinamicità. Gli effetti di questo peggioramento meteo si . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

