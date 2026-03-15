Neve record | 1,50 cm sulle Alpi e chiusura SS36 per Madesimo

Una forte nevicata ha portato alla caduta di 1,50 centimetri di neve sulle Alpi, causando la chiusura parziale della SS36 tra i chilometri 137 e 140. La strada che conduce a Madesimo, nella provincia di Sondrio, è stata isolata temporaneamente a causa delle condizioni meteorologiche. La zona rimane interessata dalle restrizioni finché le autorità non procederanno alle operazioni di sgombero e messa in sicurezza.

Una fitta nevicata ha costretto alla chiusura parziale della Strada Statale 36 tra i chilometri 137 e 140, isolando temporaneamente il tratto che porta a Madesimo nella provincia di Sondrio. Mentre la pianura lombarda affronta forti acquazzoni, le montagne si vestono nuovamente d’inverno con accumuli nevosi significativi che hanno già richiesto l’intervento delle squadre Anas per ripristinare la percorrenza. L’evento meteorologico sta colpendo duramente il fine settimana del 15 marzo 2026, costringendo i servizi di emergenza a gestire situazioni complesse in più province. Nonostante la chiusura stradale, Madesimo non risulta completamente isolata, grazie agli sforzi immediati dei soccorritori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neve record: 1,50 cm sulle Alpi e chiusura SS36 per Madesimo Articoli correlati Leggi anche: Maltempo protagonista del Natale: neve record sulle Alpi Lombardia: fronte freddo in arrivo, neve sulle AlpiUn fronte nord-atlantico carico di aria fredda si prepara a investire la Lombardia nel weekend, portando cieli coperti e precipitazioni che... Contenuti utili per approfondire Neve record Temi più discussi: Nemmeno la neve ferma un travolgente Thun; Record di 50 cm di neve in Anzasca, l’inverno torna a farsi sentire; Colpo di coda invernale, tante piogge e neve fresca fino ad 1 metro: ecco dove; Classifica Parigi-Nizza 2026, settima tappa: Vingegaard dominatore totale, frazione in stile passerella per neve. Meteo: NEVE RECORD sulle Alpi, accumuli eccezionali, oltre 1 metro! E ne cadrà ancora, gli aggiornamentiNevicate eccezionali hanno interessato le Alpi nella giornata di Domenica 3 Marzo, con accumuli molto significativi, addirittura eccezionali. Non si ricordavano infatti da diversi anni quantitativi ... ilmeteo.it Meteo: USA, Tempesta di Neve storica su New York, più di 50 cm a Central Park. Accumuli Record nel Nord-EstUna tempesta di neve storica ha colpito nelle ultime ore gli Stati Uniti, paralizzando in particolare la città di New York e buona parte del Nord-Est americano. Il passaggio di un profondo vortice ... ilmeteo.it Maltempo USA, Alaska nella bufera: neve record a Juneau, ma ora preoccupa la pioggia facebook