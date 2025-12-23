Maltempo protagonista del Natale | neve record sulle Alpi

Il maltempo ha portato nevicate intense sulle Alpi, con record di accumulo a Prato Nevoso nel Cuneese. La regione ha registrato circa 3 metri di neve complessivi, con 150 centimetri nelle ultime 24 ore, creando condizioni eccezionali per il periodo natalizio. Questi eventi climatici evidenziano come il cambiamento climatico possa influenzare le caratteristiche delle nevicate invernali.

Per qualcuno è un bianco Natale. Fin troppo. Ecco Prato Nevoso, nel Cuneese. D'accordo che ha la vocazione nel nome, ma registrare 3 metri di accumulo complessivo e 150 centimetri nelle ultime 24 ore è un livello da record. Attualmente è questo il posto con più neve in Europa. Chiusi diversi valichi nella zona. Questa è la nevicata sul Sestriere, nel Torinese. Il maltempo si è conquistato il suo posto da protagonista tra alberi addobbati e presepi per questo Natale. Il Centro Italia - Lazio, Marche, Emilia Romagna - è stato battuto da piogge intense. La neve sull'Appennino settentrionale copre i rilievi sopra i 700 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

