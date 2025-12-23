Maltempo protagonista del Natale | neve record sulle Alpi
Il maltempo ha portato nevicate intense sulle Alpi, con record di accumulo a Prato Nevoso nel Cuneese. La regione ha registrato circa 3 metri di neve complessivi, con 150 centimetri nelle ultime 24 ore, creando condizioni eccezionali per il periodo natalizio. Questi eventi climatici evidenziano come il cambiamento climatico possa influenzare le caratteristiche delle nevicate invernali.
Per qualcuno è un bianco Natale. Fin troppo. Ecco Prato Nevoso, nel Cuneese. D'accordo che ha la vocazione nel nome, ma registrare 3 metri di accumulo complessivo e 150 centimetri nelle ultime 24 ore è un livello da record. Attualmente è questo il posto con più neve in Europa. Chiusi diversi valichi nella zona. Questa è la nevicata sul Sestriere, nel Torinese. Il maltempo si è conquistato il suo posto da protagonista tra alberi addobbati e presepi per questo Natale. Il Centro Italia - Lazio, Marche, Emilia Romagna - è stato battuto da piogge intense. La neve sull'Appennino settentrionale copre i rilievi sopra i 700 metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Neve sulle Alpi Carniche, l’inverno bussa in anticipo
Leggi anche: Quando arriva la neve? Previsti fino a 40 cm sulle Alpi e fiocchi a 250 metri, ecco la data
Pioggia protagonista a Natale: maltempo diffuso in regione con nevicate anche a bassa quota; Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno verso Natale. Ecco dove colpirà; Settimana di Natale con un ciclone freddo: tanta pioggia e neve; Previsioni meteo, fino a Natale Italia nella morsa del maltempo.
Ciclone di Natale sull'Italia: maltempo, pioggia e neve anche in collina - La settimana di Natale sarà decisamente movimentata e spesso instabile sull'Italia, con protagonista assoluto un profondo e tenace vortice depressionario ... msn.com
Meteo – Maltempo protagonista tra Vigilia e Natale, poi possibile svolta invernale - Vortice depressionario sull’Italia con piogge diffuse e neve in montagna, miglioramento da Santo Stefano ipotesi a seguire fase fredda ... centrometeoitaliano.it
La bufera di Natale: previsione neve a bassa quota e temporali intensi con calo drastico delle temperature - Impatto meteo sulle regioniUna profonda saccatura atlantica in discesa dalla Penisola iberica determinerà condizioni meteorologiche avverse sull'Itali ... assodigitale.it
Causa maltempo il concerto Gospel si terrà presso la Sala dei Provveditori. La magia del Natale arriverà a Salò con le voci energiche e avvolgenti del coro Academy Gospel Ensemble, protagonista del concerto previsto per la sera del 24 dicembre presso la S - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.