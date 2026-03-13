Un fronte freddo proveniente dal nord-atlantico si avvicina alla Lombardia nel fine settimana, portando aria gelida e un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La regione si attende cieli coperti e possibili rovesci di neve sulle Alpi, mentre le temperature continueranno a scendere. La perturbazione è in arrivo e potrebbe influenzare le attività locali nei prossimi giorni.

Un fronte nord-atlantico carico di aria fredda si prepara a investire la Lombardia nel weekend, portando cieli coperti e precipitazioni che potrebbero assumere carattere di rovescio. La stabilità temporanea di venerdì lascerà il passo a condizioni meteorologiche più dinamiche da sabato in poi, con possibili nevicate sui rilievi alpini. Le previsioni indicano un peggioramento progressivo della copertura nuvolosa già nel pomeriggio del 13 marzo, per evolvere verso fenomeni più intensi nei giorni successivi. Mentre le temperature rimarranno nella fascia primaverile in pianura, i settori montuosi vedranno il ritorno della neve sopra determinate quote altimetriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: fronte freddo in arrivo, neve sulle Alpi

