Il Sud in ginocchio dopo il ciclone Harry | il mare cancella le coste E ora sull’Italia arriva anche la neve

Dopo il passaggio del ciclone Harry, il Sud Italia si confronta con i danni causati da intense mareggiate e venti forti, che hanno provocato ingenti danni alle coste e alle infrastrutture. La situazione richiede attenzione e interventi di ripristino, mentre si prevede l’arrivo di precipitazioni nevose su alcune zone del Paese. Un quadro di emergenza che evidenzia la vulnerabilità del territorio di fronte a eventi atmosferici estremi.

Il ciclone Harry arretra, ma lascia dietro di sé un Sud Italia profondamente segnato. Le violente mareggiate e il vento impetuoso che hanno colpito nelle ultime ore Sicilia, Calabria e Sardegna hanno trasformato il paesaggio costiero, cancellando spiagge, abbattendo lungomari e mettendo in ginocchio infrastrutture strategiche. Mentre l’allerta meteo viene progressivamente declassata, la fase più complessa si apre ora: quella della valutazione dei danni e delle richieste di intervento straordinario. Sicilia, l’emergenza lungo la costa ionica. È la Sicilia a presentare lo scenario più critico. La costa ionica appare in molti tratti irriconoscibile: lungomari collassati, abitazioni e attività sommerse, arenili completamente erosi. 🔗 Leggi su Panorama.it

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte sull’Italia: il mare invade le strade, onde fino a 10 metriIl maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade.

Sardegna, il ciclone Harry cancella anche la spiaggia di Su Giudeu a Chia: le immaginiIl ciclone Harry ha causato ingenti danni sulla costa sud della Sardegna, portando alla perdita della spiaggia di Su Giudeu a Chia.

