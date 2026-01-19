Il ciclone Harry sferza il Sud Italia | venti a 120 Km h allerta della Protezione Civile

Il ciclone Harry sta causando forti venti e condizioni meteorologiche avverse nel Sud Italia. Con raffiche fino a 120 kmh, la Protezione Civile ha emesso un’allerta per le regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, le più colpite. La perturbazione, originatasi nei pressi della Tunisia, rappresenta una fase critica del maltempo, che richiede attenzione e precauzione per garantire la sicurezza delle popolazioni interessate.

Siamo entrati nella fase più dura del maltempo previsto da giorni: l'agenzia meteorologica spagnola ha chiamato Harry il ciclone che adesso si trova, con il suo minimo di bassa pressione, nei pressi della Tunisia ma che sta già colpendo duramente Sardegna, Sicilia e Calabria che risulteranno le regioni più esposte. Nubifragi e vento a 120 Kmh. Nel dettaglio, la giornata di lunedì questo peggioramento molto intenso darà vita a venti da Est o Scirocco Sud-Est) con raffiche fino a 120 kmh specialmente nei pressi delle zone costiere, poco a largo, della Sardegna orientale ma anche di Sicilia orientale e Calabria ionica, fino a 100 Kmh sulle coste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ciclone Harry, la Sicilia nella fase più delicata: attenzione massima e i consigli della Protezione civile

Il ciclone Harry sta interessando la Sicilia, in particolare la parte orientale, richiedendo attenzione e precauzione. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento e la Protezione civile ha diffuso indicazioni utili per affrontare questa fase delicata. È importante seguire le direttive ufficiali e adottare comportamenti responsabili per garantire la sicurezza di tutti durante questa emergenza.

Maltempo, ciclone in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia, Calabria e Basilicata e avviso criticità in Sardegna

La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì. Si invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche previste. La collaborazione e l'attenzione sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti durante questo episodio di maltempo.

