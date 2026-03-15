Netanyahu smentisce le fake news | Sono vivo e bevo caffè Il suo post su X

Il primo ministro israeliano ha pubblicato un video su X in cui afferma di essere vivo e di bere caffè, smentendo le recenti notizie false circolate online. La sua comunicazione arriva dopo che si sono diffuse voci riguardo alla sua condizione. Nel video, il leader appare in un ambiente domestico e si rivolge direttamente agli utenti della piattaforma. La notizia è stata condivisa da diversi media digitali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il video del premier israeliano per mettere fine alle voci sulla sua morte. Negli ultimi giorni sui social e su diversi siti web sono circolate voci infondate sulla presunta morte di Benjamin Netanyahu, secondo cui il primo ministro israeliano sarebbe stato ucciso da un missile lanciato dall’Iran. A fermare la diffusione di queste teorie è stato lo stesso premier, che ha deciso di intervenire direttamente con un video pubblicato sul suo profilo X. Nel filmato, Netanyahu appare seduto in un bar mentre beve un caffè e si rivolge agli utenti con tono ironico per smentire le indiscrezioni. “Dicono che sono morto? Dicono che sono malato? Dicono ogni genere di cose. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Netanyahu smentisce le fake news: “Sono vivo e bevo caffè”. Il suo post su X Articoli correlati Leggi anche: No, a Roma domani le scuole non sono chiuse. Il Comune smentisce la fake news Nordio smentisce le fake news: “Sul referendum clima rovente, mai detto che i giudici sono appiattiti sui Pm”Attorno al referendum sulla giustizia c’è “un’atmosfera arroventata” che “da molte parti è stata in queste settimane suscitata” generando la... Aggiornamenti e notizie su Netanyahu smentisce Discussioni sull' argomento Morto capo del Mossad Barnea in un raid iraniano su uffici governativi a Tel Aviv insieme a Netanyahu, corpi recuperati dopo l'attacco - VIDEO; Netanyahu morto in un raid iraniano a Tel Aviv insieme a capo del Mossad Barnea, famiglia premier fuggita a Miami - RUMORS; Netanyahu con 6 dita durante conferenza su Iran, premier morto o gravemente ferito, Israele usa AI per mostrarlo - VIDEO; Iran, Netanyahu soffia sulla guerra: Israele è ora superpotenza regionale e globale, prepariamoci al ritorno del Messia - VIDEO. Su #LaRagione di oggi, #11marzo: #Iran, Netanyahu frena; ideologie vs diritti umani, parla l'attivista iraniana Tabrizi; #Ucraina, superstite e testimone smentisce le bugie sugli orrori russi; Beirut ora guarda a Parigi; Harry Styles e il coraggio di essere pop. #lap facebook Su #LaRagione di oggi, #11marzo: #Iran, Netanyahu frena; ideologie vs diritti umani, parla l'attivista iraniana Tabrizi; #Ucraina, superstite e testimone smentisce le bugie sugli orrori russi; Beirut ora guarda a Parigi; Harry Styles e il coraggio di essere pop. #lap x.com