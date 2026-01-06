No a Roma domani le scuole non sono chiuse Il Comune smentisce la fake news

Il Comune di Roma ha ufficialmente smentito le voci circolate online riguardo alla chiusura delle scuole per il 7 gennaio. Non ci sono comunicazioni ufficiali che prevedano interruzioni delle attività scolastiche a causa delle condizioni meteorologiche o di altre emergenze. Pertanto, gli studenti e il personale scolastico possono attendersi una normale ripresa delle lezioni come di consueto.

Magari qualche studente sognava un’appendice delle vacanze di Natale. Nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, viste le piogge e l’allerta rossa per il maltempo, è cominciata a circolare la voce di una possibile chiusura delle scuole a Roma, come deciso dalle amministrazioni di Tivoli e Palombara. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - No, a Roma domani le scuole non sono chiuse. Il Comune smentisce la fake news Leggi anche: ‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp Leggi anche: Domani stop alle lezioni a Benevento? È una fake news, scuole aperte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Allerta meteo arancione a Roma domani: divieti e raccomandazioni, Gualtieri firma l’ordinanza; Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania. Le ultime novità; Calendario scolastico 2025/26: ritorno a scuola e ponti regione per regione; Massimiliano Buzzanca: «Papà era serio e integerrimo, presente anche se non c'era». Scuole chiuse domani 7 gennaio a Frosinone, Trieste, Urbino e Ravenna L'elenco completo. A Roma restano aperte - E dal Nord al Centro del Paese chiudono alcune scuole per rischio neve e temporali. msn.com

Domani scuole aperte a Roma: circola una falsa ordinanza - ROMA – Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su whatsapp per la chiusura delle scuole domani 7 gennaio 2026 è un falso. dire.it

No, a Roma domani le scuole non sono chiuse. Il Comune smentisce la fake news - Nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, viste le piogge e l’ allerta rossa per il maltempo, è cominciata a circolare la voce di una p ... romatoday.it

Allerta #meteo arancione a #Roma domani: divieti e raccomandazioni, Gualtieri firma l’ordinanza - facebook.com facebook

