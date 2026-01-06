No a Roma domani le scuole non sono chiuse Il Comune smentisce la fake news

Il Comune di Roma ha ufficialmente smentito le voci circolate online riguardo alla chiusura delle scuole per il 7 gennaio. Non ci sono comunicazioni ufficiali che prevedano interruzioni delle attività scolastiche a causa delle condizioni meteorologiche o di altre emergenze. Pertanto, gli studenti e il personale scolastico possono attendersi una normale ripresa delle lezioni come di consueto.

Magari qualche studente sognava un’appendice delle vacanze di Natale. Nel pomeriggio di martedì 6 gennaio, viste le piogge e l’allerta rossa per il maltempo, è cominciata a circolare la voce di una possibile chiusura delle scuole a Roma, come deciso dalle amministrazioni di Tivoli e Palombara. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it

