Nessun aiuto per andare in bagno | 17enne disabile ex atleta paralimpica deve cambiare scuola a Genova

Una ragazza di 17 anni disabile e ex atleta paralimpica si è trovata senza assistenza per andare in bagno, costringendola a cambiare scuola a Genova. Attualmente frequenta una nuova istituzione, mentre l'Amministrazione comunale ha dichiarato che non aveva ricevuto segnalazioni o richieste di intervento riguardo alla sua situazione. La vicenda ha portato alla sua trasferimento in un’altra scuola della città.

La studentessa, una 17enne in carrozzina, ora frequenta un’altra scuola: "L'Amministrazione comunale di Genova intende esprimere la massima solidarietà e chiarire che non era pervenuta alcuna segnalazione o richiesta di intervento". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La denuncia: "Nessun aiuto per andare in bagno, 17enne con disabilità costretta a cambiare scuola"La storia l'ha raccontata direttamente la ragazza, in un video postato sulla sua pagina, poi condiviso anche dal portavoce di Genova Inclusiva, Marco... Nessuno l'aiuta ad andare in bagno, una 17enne disabile cambia scuola a Genova: "Mi hanno umiliata e derisa"Una ragazza disabile su una sedia a rotelle, ex atleta paralimpica, è stata costretta a cambiare scuola perché non c'era nessuno che l’aiutasse ad... Una selezione di notizie su Nessun aiuto Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Genova, la denuncia di una 17enne in carrozzina: Nessun aiuto per andare in bagno, costretta a cambiare scuola; Giovani, il 34% è moderato in transizione: In equilibrio fragile, hanno bisogno di supporto per non andare in crisi; Vola dai parenti in Giordania poi resta bloccata dalla guerra. Genova, nessun aiuto per andare in bagno: 17enne disabile costretta a cambiare scuolaSta diventando virale sui social network la denuncia di una 17enne genovese, studentessa ed ex atleta paralimpica con una malattia neurodegenerativa, costretta a cambiare scuola dopo il diniego ... ligurianotizie.it Genova, la denuncia di una 17enne in carrozzina: Nessun aiuto per andare in bagno, costretta a cambiare scuolaSta facendo il giro dei social la denuncia di una ragazza di 17 anni, studentessa genovese ed ex atleta paralimpica con una malattia neurodegenerativa, costretta a cambiare scuola dopo il diniego rice ... msn.com NESSUN AIUTO PER ROMEO L'Aquila Dopo due mesi dal primo post, Romeo è ancora in attesa del suo riscatto e della sua seconda occasione. È stato trovato a soli 3 mesi nel gelido inverno aquilano, solo e malaticcio, e recuperato da un c facebook Gip di Milano archivia: "Da Marco Cappato nessun aiuto al suicidio". Portò due malati in Svizzera e si autodenunciò. La gip: "Non era sostegno vitale ma accanimento terapeutico" #ANSA x.com