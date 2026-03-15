La denuncia | Nessun aiuto per andare in bagno 17enne con disabilità costretta a cambiare scuola

Una ragazza di 17 anni, residente a Genova e ex atleta paralimpica affetta da una malattia neurodegenerativa, ha denunciato di aver dovuto cambiare scuola perché non ha ricevuto assistenza per andare in bagno. La studentessa ha riferito di aver chiesto aiuto a insegnanti, docenti di sostegno e personale, senza ottenere risposte o supporto adeguato, portandola a prendere questa decisione. La vicenda sta circolando sui social network.

La storia l'ha raccontata direttamente la ragazza, in un video postato sulla sua pagina, poi condiviso anche dal portavoce di Genova Inclusiva, Marco Macrì, referente della rete caregiver in Italia. "Nonostante le leggi, contratti e fondi pubblici - scrive Macrì in un post - una studentessa in carrozzina lascia l'istituto perché manca personale formato. E alla fine chi paga? Sempre glile stessie. Le persone più fragili. A volte basta una carrozzina e una porta di un bagno per capire quanto siamo lontani da quello che la legge e il semplice buonsenso, pretenderebbero da anni". Una volta venuta a conoscenza della vicenda, l’amministrazione “si è prontamente attivata per interloquire con le autorità competenti e verificare lo stato dei fatti”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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