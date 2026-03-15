Nerozzi | Palio d’inverno La linea? Sempre la stessa

Aldo Nerozzi, capitano del Valdimontone, afferma che la linea del Palio d’inverno rimane invariata e si definisce “uomo di cavalli”, sottolineando il suo ruolo tra i pochi a Pian delle Fornaci a partecipare alla manifestazione. La sua dichiarazione mette in evidenza la continuità delle tradizioni e il suo coinvolgimento diretto nell’evento.

"Sono un uomo di cavalli, lo sapete", dice il capitano del Valdimontone Aldo Nerozzi, uno dei pochissimi capitani a Pian delle Fornaci. "Sempre stato in mezzo ai cavalli, vengo ogni volta volentieri", aggiunge. Capitano, c’è stato quest’anno anche un ’Palio’ invernale? "C’è sempre, sennò che si fa". E il Valdimontone che Palio ha fatto durante l’inverno? "Quello di tutti gli anni, né più, né meno". Non si cambia la linea, insomma. "No". Salvatore Nieddu ha portato proprio adesso i cavalli per le visite. E’ un fantino vicino al Montone, almeno lo è stato in passato. Lo è anche oggi? "E’ un fantino. Che il Valdimontone lo segue si sa, ma Nieddu è un fantino pronto per correre il Palio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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