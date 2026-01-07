Nerozzi presenta l'inverno speciale: Nieddu, il cavallo pronto a correre nel Palio di Siena, con possibilità di vittoria per Scompiglio. Nel 2024, due Palii con Scompiglio, nel 2025 con Gingillo, e ora una conquista importante. Aldo Nerozzi, capitano del Valdimontone, conferma il rapporto stabile con Jonatan. Un momento significativo per il mondo del Palio, caratterizzato da preparazione e determinazione.

di Laura Valdesi SIENA Capitano del Valdimontone Aldo Nerozzi, nel 2024 due Palii con Scompiglio, nel 2025 con Gingillo ed è arrivata la vittoria: con Jonatan rapporto invariato? "Per me assolutamente sì. Nulla è cambiato, un fantino che può vincere ancora. A tutti sono capitati periodi meno fortunati". Però Gingillo ha più volte sottolineato il rapporto umano e di amicizia che c’è con Nerozzi: quanto peserà nelle scelte? "Il rapporto umano è una cosa, quello di lavoro e paliesco un’altra. Tendo a scindere i due aspetti, il che non vuol dire che non ci sia amicizia". Per adesso il Valdimontone non corre di diritto: come s’imposta l’annata? "Come sempre, ovvio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nerozzi, inverno speciale: "Nieddu? È pronto per correre il Palio. Scompiglio può vincere"

