Eni esplode | +35% utile record con 1,2 miliardi e strategia vincente

Eni ha registrato un aumento del 35% dell’utile nel quarto trimestre del 2025, raggiungendo 1,2 miliardi di euro. La società ha consolidato una strategia che ha portato a questo risultato, evidenziando un miglioramento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita si riflette anche sui risultati complessivi dell’anno, confermando un trend positivo.

Eni chiude il 2025 con un balzo del 35% nell’utile trimestrale: la strategia che ha funzionato. Eni ha chiuso il quarto trimestre 2025 con un utile netto di 1,2 miliardi di euro, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La società, guidata dall’amministratore delegato Claudio Descalzi, ha registrato una produzione di petrolio e gas in aumento del 7% e un utile operativo proforma adjusted di 2,87 miliardi di euro, nonostante la flessione del prezzo del Brent e l’apprezzamento del tasso di cambio EURUSD. Questi risultati confermano la solidità del modello di business dell’azienda, sostenuta dalla crescita profittevole della produzione oil&gas, dalla diversificazione del portafoglio e dalla rigorosa disciplina nei costi e negli investimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

