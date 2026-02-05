Vendite al dettaglio in calo negli ultimi mesi nonostante crescita del valore
Nei primi mesi del 2025, le vendite al dettaglio in Italia fanno parlare di sé. Il valore delle transazioni cresce, ma i volumi calano. Significa che le persone spendono di più, ma acquistano meno quantità di prodotti. È un segnale che il mercato sta cambiando e preoccupa chi segue da vicino il settore.
Nel cuore dell’anno 2025, mentre l’economia italiana sembra muoversi su un binario incerto, le vendite al dettaglio mostrano un andamento contrastante: il valore delle transazioni continua a salire, ma i volumi di vendita diminuiscono, un andamento che preoccupa gli esperti e mette in evidenza le nuove dinamiche del consumo. Le cifre parlano chiaro: nel primo trimestre dell’anno, il valore delle vendite nei negozi è aumentato rispetto all’anno precedente, ma soltanto in termini di quantità monetaria. Le vendite effettuate, invece, si sono ridotte, indicando che gli italiani spendono meno e comprano meno, ma con maggiore intensità e valore medio per singola operazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
