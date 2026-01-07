Lotteria Italia boom di vendite in Emilia-Romagna | +14,2% Anche Parma traina la crescita
In Emilia-Romagna, le vendite della Lotteria Italia hanno registrato un incremento del 14,2%, con Parma che contribuisce in modo importante a questa crescita. Questa tendenza evidenzia un rinnovato interesse tra i consumatori locali, confermando l'importanza dell’iniziativa nel panorama delle lotterie nazionali.
Anche Parma contribuisce alla crescita delle vendite della Lotteria Italia in Emilia-Romagna, che registra un aumento significativo rispetto allo scorso anno. Il dato regionale segna infatti un +14,2%, confermando un rinnovato interesse per il tradizionale appuntamento con i biglietti della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
