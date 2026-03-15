Nella leggenda Formula 1 trionfo Italia dopo 20 anni

Il Gran Premio di Cina entra nella storia della Formula 1 e dello sport italiano, con un successo che mancava da vent’anni. Dopo due decenni, un team italiano conquista una vittoria importante, mentre il circuito di Shanghai ha visto il pilota trionfare davanti a tifosi e appassionati. La gara si conclude con una doppietta italiana, segnando un risultato memorabile per il motorsport nel nostro paese.

Il Gran Premio di Cina entra nella storia della Formula 1 e soprattutto dello sport italiano. Sul circuito di Shanghai a trionfare è stato Kimi Antonelli, protagonista di una gara straordinaria che gli ha permesso di conquistare la prima vittoria della sua carriera nella massima categoria dell’automobilismo mondiale. Un successo che non rappresenta soltanto un traguardo personale per il giovane pilota bolognese, ma anche un momento simbolico per l’Italia, che torna a festeggiare un successo in Formula 1 dopo un’attesa lunghissima. >> Jannik Sinner, la notizia poco fa: proprio a poche ore dalla finale La gara è stata intensa fin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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