Pattinaggio di Velocità | Italia d’Oro a Milano Cortina dopo 20 anni! Trionfo nella Team Pursuit contro gli USA
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nella staffetta di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa una medaglia dopo 20 anni. La vittoria è arrivata battendo gli Stati Uniti in una gara serrata, che ha visto gli atleti italiani superare gli avversari negli ultimi giri. È la prima volta dal 2006 che l’Italia si aggiudica un oro olimpico in questa discipline. La squadra del Nordest ha dimostrato grande determinazione e velocità sul ghiaccio, regalando ai tifosi una gioia immensa.
Nordest all’Oro: L’Italia del Pattinaggio di Velocità Conquista le Olimpiadi a Milano Cortina. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno regalato all’Italia una storica medaglia d’oro nella team pursuit di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il trionfo, arrivato il 17 febbraio, ha interrotto vent’anni di attesa, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in questa disciplina dopo l’oro di Torino 2006. Una Finale al Cardiopalma contro gli Stati Uniti. La finale contro gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica con Casey Dawson, Ethan Cepuran e Emery Lehman, è stata una sfida intensa e combattuta.🔗 Leggi su Ameve.eu
20 ANNI DOPO! L’Italia è d’oro nel team-pursuit: Ghiotto, Malfatti e Giovannini schiantano gli USA e sono campioni olimpici!Ghiotto, Malfatti e Giovannini hanno vinto l’oro nella staffetta maschile a short track, battendo gli Stati Uniti e portando a casa la prima medaglia d’oro olimpica dell’Italia in questa specialità dopo vent’anni.
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, da Nordest all'oro olimpico nel pattinaggio di velocità. Show in finale contro gli Usa 20 anni dopo TorinoDavide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato l’oro olimpico nel team pursuit di pattinaggio di velocità, vincendo contro gli Stati Uniti a Rho Fiera.
Pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida super: oro bis nei 5000
Argomenti discussi: Di Stefano fuori dal podio a Rho, Stolz fa il record olimpico: rivivi il LIVE; Francesca Lollobrigida oro bis a Milano Cortina 2026: vince i 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Pattinaggio di velocità: Pergher sfiora il podio nei 500 metri, Italia in semifinale nell'inseguimento; LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Pergher sfiora la medaglia nei 500! Miglior tempo per l’Italia nel team-pursuit!.
Milano Cortina, la diretta: Italia oro nel pattinaggio di velocità, battuti gli Usa nell'inseguimento. Azzurri 14esimi nella staffetta di biathlonL'Italia conquista la medaglia d'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità a Milano Cortina. Gli azzurri guidati da Davide Ghiotto hanno battito in finale gli Stati Uniti e regalano la ... ilmattino.it
Italia medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggio velocità. E Giovannini esulta come Steph Curry(LaPresse) L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento maschile di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il trio composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Gio ... video.corriere.it
Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Jacques e Gabriella di Monaco hanno scelto look invernali coordinati ma a contrasto: lui in blu notte, lei in total white, entrambi con cappellini di lana Fusalp. Un dettaglio matchy-matchy che non è passato inosservato tra le trib facebook
Da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026 Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti Enrico Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello: sono loro i tre uomini jet dell’Italia del pattinaggio di velocità, gli autori della nona sinfonia d’oro azzurra i x.com