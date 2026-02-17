Pattinaggio di Velocità | Italia d’Oro a Milano Cortina dopo 20 anni! Trionfo nella Team Pursuit contro gli USA

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nella staffetta di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa una medaglia dopo 20 anni. La vittoria è arrivata battendo gli Stati Uniti in una gara serrata, che ha visto gli atleti italiani superare gli avversari negli ultimi giri. È la prima volta dal 2006 che l’Italia si aggiudica un oro olimpico in questa discipline. La squadra del Nordest ha dimostrato grande determinazione e velocità sul ghiaccio, regalando ai tifosi una gioia immensa.

Nordest all’Oro: L’Italia del Pattinaggio di Velocità Conquista le Olimpiadi a Milano Cortina. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno regalato all’Italia una storica medaglia d’oro nella team pursuit di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il trionfo, arrivato il 17 febbraio, ha interrotto vent’anni di attesa, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in questa disciplina dopo l’oro di Torino 2006. Una Finale al Cardiopalma contro gli Stati Uniti. La finale contro gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica con Casey Dawson, Ethan Cepuran e Emery Lehman, è stata una sfida intensa e combattuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

