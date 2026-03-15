Nel ciclo di San Giorgio degli Schiavoni, si possono osservare scene che ricordano “L’Orlando Furioso”, un paragone notato anche da Italo Calvino, che riconosceva nel pittore un maestro. Le opere sono caratterizzate da uno spirito “delirante” e da giochi di ombre, con dettagli che raffigurano ossa di animali e resti di giovani in varie fasi di disseccamento.

“V edete qui le ossa d’animali, i resti di fanciulle e giovinetti, in diverse fasi di disseccamento o appena sbranati. sono le vittime che gli abitanti di Selene, città d’Oriente, sono obbligati a offrire in pasto ogni giorno a un drago feroce . Una specie di cam- pionario del macabro, dai colori lividi, in mezzo al quale si muovono solo rettili striscianti, ramarri rospi salamandre, una vipera che divora una rana e a sua volta sembra stia sfuggendo dal morso d’un cranio di mastino. Tutti questi particolari raccontano l’antefatto; ora è alla figlia del re che tocca d’essere sacrificata; la popolazione esterrefatta s’affaccia dalle terrazze di palazzi e moschee e minareti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel ciclo di San Giorgio degli Schiavoni sembra di leggere “L’Orlando Furioso”. Se ne accorse Italo Calvino, che riconosceva il pittore come un suo maestro. Per lo spirito “delirante”, cioè sconfinante ed eccentrico, e per i giochi d’ombra

Articoli correlati

Villaricca, “This is our show”: spettacolo in inglese degli alunni dell’Italo CalvinoUno spettacolo interamente in inglese degli alunni dell’istituto Italo Calvino di Villaricca.

Divertimento e meraviglia. Tutti a teatro per ’Pistoia Magic’. Nel segno di Italo CalvinoSarà un weekend di San Valentino dedicato alla magia quello che caratterizzerà il centro storico di Pistoia, comprendendo anche la domenica.

Contenuti utili per approfondire San Giorgio

Discussioni sull' argomento Sul filo della memoria. Memoteca comunale, i cesenati nati negli anni ’30 del 900 si raccontano; Bambinezza e genitorialità: a marzo, allo Spazio Piccolissimi nuovi incontri e laboratori per le famiglie; Per la rotatoria di San Giorgio a Ferrara una nuova illuminazione più funzionale e sostenibile; Volley, Serie B1 – La Pallavolo San Giorgio supera l’Osgb Campagnola (3-1).

La chiesa di San Pietro, seconda per importanza solo al Duomo di San Giorgio, è presente sul territorio modicano già dal 1369 ( Ragusa ) Foto di Salvo Vasco Photography #viaggiainsiemeanoi #fblifestyle #sicilia facebook

Napoli, maxi blitz della Guardia di Finanza a San Giorgio a Cremano: scoperto "showroom" del falso di 530 mq. Sequestrati 25.000 capi contraffatti di grandi griffe (Gucci, Louis Vuitton, Rolex). Denunciate 4 persone: smantellata la rete dei grossisti. #Napoli #G x.com