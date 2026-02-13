Divertimento e meraviglia Tutti a teatro per ’Pistoia Magic’ Nel segno di Italo Calvino

Giovanni Ricci, attore e illusionista pistoiese, ha portato sul palco di ‘Pistoia Magic’ le sue illusioni ispirate alle fiabe di Italo Calvino, attirando una folla di famiglie e appassionati. La manifestazione, che si svolge nel cuore della città, si è distinta quest’anno per l’uso di effetti visivi innovativi e un allestimento che ricorda le pagine dei libri dello scrittore. Il motivo principale di questa iniziativa è il weekend di San Valentino, trasformato in un’occasione di divertimento e meraviglia, con il centro storico che si anima di spettacoli e installazioni magiche, anche durante la

Sarà un weekend di San Valentino dedicato alla magia quello che caratterizzerà il centro storico di Pistoia, comprendendo anche la domenica. Si svolgerà, infatti, tra domani (ore 16.30 e 21.15) e domenica (ore 16.30) la dodicesima edizione di ’Pistoia Magic’, la rassegna dedicata alla magia che fa tappa come sempre al Piccolo Teatro Mauro Bolognini. La formula è quella che ne ha decretato il successo: spettacoli in edizione pomeridiana e serale con un susseguirsi di ospiti, ciascuno a proporsi nella propria specialità, e sullo sfondo una storia comune, quella scelta a ogni edizione dal suo ideatore, Francesco Micheloni, con l’insostituibile supporto di Simone Venturi, maestro delle parole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Torna a Pistoia Pistoia Magic, l’evento che porta due giorni di spettacoli a teatro.

Luca Marinelli porta in scena al Teatro Chiesa “La cosmicomica vita di Q”, uno spettacolo tratto da Italo Calvino.

Pistoia Magic Festival Torna il festival di magia al Piccolo Teatro Bolognini a cura di Francesco Micheloni. Quest'anno il tema è dedicato a "Le città invisibili" in omaggio al famosissimo libro di Italo Calvino Date e orari: Sabato 14 febbraio, ore 16.30 e 21.15 - facebook.com facebook