Venerdì sera il Teatro “De Micheli” a Copparo si anima con l’arrivo di Morgan. L’artista salirà sul palco alle 21 per il concerto “Piano Solo”, portando sul palco un repertorio che spazia tra i suoi successi e grandi classici della musica italiana e internazionale. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica dal vivo.

Il Teatro “De Micheli” di Copparo si prepara ad ospitare un evento speciale. Venerdì 13 febbraio alle 21, infatti, a salire sul palcoscenico sarà Morgan (nella foto), pronto ad incantare il pubblico con il concerto “ Piano Solo ”: al pianoforte, il celebre e poliedrico artista proporrà un percorso tra i propri successi e brani senza tempo della musica cantautorale italiana e internazionale. L’esibizione a Copparo anticipa la partecipazione di Morgan al Festival di Sanremo dove, nella serata delle cover, accompagnerà il cantautore e rapper Chiello nell’esecuzione di “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Venerdì si accende il De Micheli. Sale sul palco l’artista Morgan

Oggi nella provincia di Ancona si tengono quattro spettacoli di teatro per ragazzi, tutti alle 17.

