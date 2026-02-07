Il tesoro nella chiesa di Nicola Patto tra Lions di Luni e Massa per il restauro dell’affresco

I Lions di Luni e Massa hanno deciso di unire le forze per restaurare un affresco del XVI secolo nella chiesa di Nicola. L’associazione culturale “Le Maestà di Nicola” aveva lanciato l’appello, e il Lions Club ha risposto subito, pronto a finanziare il lavoro di conservazione. Ora si aspettano i fondi per mettere in sicurezza l’opera e preservare un pezzo importante di storia locale.

L'associazione culturale ' Le Maestà di Nicola ' chiama, Lion's club risponde. La chiamata è partita per trovare finanziamenti da destinare al parziale restauro conservativo dell' affresco cinquecentesco della chiesa dei santi Filippo e Giacomo di Nicola di Luni. La risposta è arrivata dal Lions Club Luni (Distretto Italy 108 IA2) e dal Lions Club Massa Carrara Apuania (Distretto Italy La). Insieme, i due club hanno sottoscritto un "patto di amicizia" finalizzato, in linea con lo spirito lionistico, a promuovere iniziative condivise e operare congiuntamente per la realizzazione di progetti di servizio concreti ed efficaci per le rispettive comunità.

