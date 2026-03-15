NBA Doncic gela i Nuggets allo scadere immediato riscatto Spurs

Nella partita tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, Luka Doncic ha segnato un canestro decisivo negli ultimi secondi, gelando i Nuggets. La sfida si è svolta a Los Angeles, pochi giorni dopo un precedente incontro alla Ball Arena. Nello stesso evento, anche gli Spurs hanno ottenuto una vittoria come riscatto. La partita si è conclusa con il punteggio finale e i giocatori hanno festeggiato i loro successi.

Los Angeles (Stati Uniti), 15 marzo 2026 – A pochi giorni dalla sfida andata in scena alla Ball Arena, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets si sono ritrovate di fronte anche alla Crypto.com Arena di LA: questa volta ad imporsi 127-125 dopo un tempo supplementare sono stati i Lakers padroni di casa, che hanno così riscattato il ko patito in Colorado. A catalizzare la scena è però stata la sfida nella sfida tra Luka Doncic e Nikola Jokic, vinta dallo sloveno che ha chiuso con 30 punti, 13 assist e 11 rikmbalzi ma soprattutto segnando il canestro che a 0.5” dall’ultima sirena a deciso la gara. Un contributo decisamente importante alla causa gialloviola lo ha però fornito anche Austin Reaves, che si è preso la palma di miglior realizzatore con un bottino di 32 punti, tra cui spiccano i due che hanno portato il match al supplementare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, Doncic gela i Nuggets allo scadere, immediato riscatto Spurs Articoli correlati NBA, colpaccio degli Heat contro i Thunder. Spurs e Nuggets non perdono colpiOklahoma City (Stati Uniti), 18 gennaio 2026 – La più grande sorpresa della nottata NBA appena andata in archivio è arrivata dal Kaseya Center di... Leggi anche: Nba, Shai Gilgeou-Alexander gela i Nuggets e raggiunge Wilt Chamberlain Contenuti e approfondimenti su Doncic gela Temi più discussi: Doncic gela Denver allo scadere: Lakers-Nuggets è un thriller da overtime; Nba, Adebayo nella storia: segna 83 punti nel successo di Miami sui Wizards e supera Bryant; Gli Heat di Fontecchio atterrano i Bucks, Doncic ne fa 51 a Chicago. Doncic gela Denver allo scadere: Lakers-Nuggets è un thriller da overtimeIl big match della notte NBA mantiene tutte le promesse e si trasforma in un lungo braccio di ferro tra due contender che non vogliono cedere di un centimetro, con i Lakers che alla fine piegano ... pianetabasket.com Lakers, Austin Reaves e il suo incredibile canestro per l'overtime con i NuggetsIl buzzer?beater di Luka Doncic contro Denver resterà probabilmente l’immagine simbolo della notte NBA del 14 marzo 2026, ma è stata la prodezza di Austin Reaves a catalizzare ... pianetabasket.com Doncic gela Denver allo scadere: Lakers-Nuggets è un thriller da overtime #NBA | #pianetabasket x.com TRIPLA DOPPIA DA 50 PUNTI QUASI... FOLLE PARTITA DI LUKA DONCIC NELLA NOTTE: 51 PTS 10 REB 9 AST 9 TRIPLE facebook