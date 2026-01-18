nba colpaccio degli heat contro i thunder spurs e nuggets non perdono colpi

Nella notte NBA, gli Heat di Miami hanno ottenuto una vittoria importante contro gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica, con il punteggio di 122-120. La sfida si è conclusa con un risultato serrato, evidenziando l’equilibrio e la competitività del campionato. Anche Spurs e Nuggets sono rimasti concentrati, confermando il loro rendimento stabile nelle rispettive partite.

Oklahoma City (Stati Uniti), 18 gennaio 2026 – La più grande sorpresa della nottata NBA appena andata in archivio è arrivata dal Kaseya Center di Miami, dove gli Heat padroni di casa hanno sgambettato gli Oklahoma City Thunder campioni NBA in carica battendoli 122-120. Decisive per il successo della franchigia della Florida, arrivato al culmine di un match che OKC ha a lungo comandato ma senza mai dare una spallata decisa (massimo vantaggio sul +12), sono state la tripla di Andrew Wiggins a 31” dalla fine e la prestazione di un monumentale Bam Adebayo ( 30 punti con 610 da tre punti e 12 rimbalzi catturati). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella notte di Capodanno, la NBA ha visto disputarsi nove partite tra il 2025 e il 2026. Tra i risultati più significativi, Thunder, Spurs e Nuggets hanno ottenuto vittorie convincenti, contribuendo a un inizio di anno sportivo ricco di emozioni e spettacolo. Ecco un riepilogo dei principali esiti della notte di giochi.

