Nba Shai Gilgeou-Alexander gela i Nuggets e raggiunge Wilt Chamberlain

Nella partita di questa notte, Shai Gilgeous-Alexander ha segnato un numero record di punti, superando i 60 e battendo un primato storico. La sua prestazione ha permesso all’Oklahoma City di sconfiggere i Denver Nuggets, portandolo a raggiungere un record in NBA. Con questa vittoria, Gilgeous-Alexander si è unito a Wilt Chamberlain tra i pochi a ottenere un risultato simile nella storia della lega.

Oklahoma City (Stati Uniti), 10 marzo – Missione compiuta. Shai Gilgeous-Alexander ha raggiunto un altro importante traguardo nella sua già sfavillante carriera: grazie ai 35 punti mandati a bersaglio questa notte, l’asso canadese ha toccato quota 126 partite di fila con almeno 20 punti segnati, pareggiando il record appartenuto fino ad oggi a Wilt Chamberlain. Un bottino impreziosito da 15 assist distribuiti ai compagni, 9 rimbalzi catturati ma soprattutto dalla tripla in “step back” che a poco meno di 3” dalla fine ha deciso la sfida del Paycom Center contro i Denver Nuggets, piegati 129-126. Le assenze di Chet Holmgren, Isaiah... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, Shai Gilgeou-Alexander gela i Nuggets e raggiunge Wilt Chamberlain Articoli correlati Leggi anche: Super Jokic non basta: Shai raggiunge Chamberlain e Okc stende Denver. Knicks, ko coi Clippers Shai Gilgeous-Alexander segna 36 punti e trascina l'OKC alla vittoria sui Denver Nuggets dopo un supplementareIl ritorno di shai gilgeous-alexander in campo ha impreziosito una notte di alta intensità tra oklahoma city thunder e denver nuggets. Tutti gli aggiornamenti su Nba Shai Gilgeou Alexander gela i... NBA, una tripla per il secondo MVP: il canestro di SGA col commento Tranquillo-SoragnaA decidere una sfida meravigliosa tra Thunder e Nuggets è stato ancora una volta Shai Gilgeous-Alexander, autore del canestro della vittoria con una tripla in step back a 2.7 secondi dalla fine. SGA ... sport.sky.it NBA, Shai Gilgeous-Alexander pareggia Wilt, poi segna il canestro della vittoria. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, Shai Gilgeous-Alexander pareggia Wilt, poi segna il canestro della vittoria. VIDEO ... sport.sky.it