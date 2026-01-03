Nella notte NBA si sono disputate dieci partite, con vittorie importanti per Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, San Antonio e Cleveland. Gli Thunder hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva, raggiungendo 30 successi stagionali, grazie a un’ampia affermazione contro i Golden State Warriors, privi di alcuni protagonisti. Di seguito, i risultati principali e gli aggiornamenti sulla stagione.

Sono dieci le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che toccano così i 30 successi stagionali, dopo una schiacciante vittoria contro i Golden State Warriors, privi di Steph Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Finisce 131-94 per i campioni in carica, che mettono tutti i giocatori a referto ed il migliore è come sempre Shail Gilgeous-Alexander, che firma 30 punti. Il duo Luka Doncic e LeBron James guida alla vittoria i Los Angeles Lakers contro i Memphis Grizzlies per 128-121. Lo sloveno firma 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre l’americano chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte. Vincono OKC e i Lakers, successi anche per San Antonio e Cleveland

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (24 novembre): OKC continua a vincere, successi anche per Lakers e Celtics

Leggi anche: NBA, i risultati della notte. OKC continua a vincere, bene anche i Lakers e i Celtics

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Detroit travolge i Lakers, Boston passa a Utah; NBA, i risultati della notte. Vincono OKC e i Lakers, successi anche per San Antonio e Cleveland; Houston domina i Lakers, Jokic salva Denver; ?? Kawhi Leonard scrive 55 punti, nuovo career high. Vincono Lakers e Oklahoma.

NBA, i risultati della notte: OKC travolge Golden State, i Lakers vincono in volata - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: OKC travolge Golden State, i Lakers vincono in volata ... sport.sky.it