NBA i risultati della notte Vincono OKC e i Lakers successi anche per San Antonio e Cleveland
Nella notte NBA si sono disputate dieci partite, con vittorie importanti per Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, San Antonio e Cleveland. Gli Thunder hanno ottenuto la quarta vittoria consecutiva, raggiungendo 30 successi stagionali, grazie a un’ampia affermazione contro i Golden State Warriors, privi di alcuni protagonisti. Di seguito, i risultati principali e gli aggiornamenti sulla stagione.
Sono dieci le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che toccano così i 30 successi stagionali, dopo una schiacciante vittoria contro i Golden State Warriors, privi di Steph Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Finisce 131-94 per i campioni in carica, che mettono tutti i giocatori a referto ed il migliore è come sempre Shail Gilgeous-Alexander, che firma 30 punti. Il duo Luka Doncic e LeBron James guida alla vittoria i Los Angeles Lakers contro i Memphis Grizzlies per 128-121. Lo sloveno firma 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre l’americano chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. 🔗 Leggi su Oasport.it
